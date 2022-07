Scaletta Tim Summer Hits, quinta puntata da paura: artisti famosissimi, il divertimento è assicurato! (Di giovedì 28 luglio 2022) Giovedì 28 Luglio andrà in onda la quinta puntata del Tim Summer Hits, la Scaletta prevede degli artisti famosissimi: eccoli tutti. Non vi sareste mai immaginati che ci sarebbe stata una seconda puntata del Tim Summer Hits questa settimana, vero? Invece, si: a distanza di qualche giorno dalla puntata d’esordio a Portopiccolo, Stefano De Martino L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 28 luglio 2022) Giovedì 28 Luglio andrà in onda ladel Tim, laprevede degli: eccoli tutti. Non vi sareste mai immaginati che ci sarebbe stata una secondadel Timquesta settimana, vero? Invece, si: a distanza di qualche giorno dallad’esordio a Portopiccolo, Stefano De Martino L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Tim Summer Hits 2022: cantanti ospiti scaletta quinta puntata - soundsblogit : Tim Summer Hits 2022, puntata 28 luglio 2022: i cantanti ospiti, diretta live dalle 21.20 - RadioDueLaghi : Gli artisti in scaletta nella quinta puntata televisiva del TIM Summer Hits, in onda giovedì 28 luglio da Rimini… - AnnaMancini81 : Tim Summer Hits 2022, diretta 25 luglio: la quarta puntata in onda dal borgo di Portopiccolo - infoitcultura : Tim Summer Hits 2022: cantanti ospiti scaletta quarta puntata -