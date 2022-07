Sbarchi, Italia assediata dalle Ong: ci stanno per scaricare 1.400 clandestini (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug – Le Ong attaccano l’Italia? Magari non in senso militare stretto, ma tecnicamente quello a cui stiamo per assistere nei prossimi giorni è l’ennesima ecatombe ai danni di Lampedusa, delle coste Italiane e, di conseguenza, della nostra sovranità. I numeri riportati dal Giornale sono impressionanti, e non possono essere ignorati. L’esercito delle Ong attacca l’Italia: ecco come Tre navi, tutte Ong (scontato), tutte cariche di clandestini (pardon, “migranti”), tutte dirette verso l’Italia: se non è un esercito o una flotta navale militare, poco ci manca. Si parte con la solita Ocean Viking che ne trasporta ben 387. Poi c’è la Geo Barents, 232 persone a bordo. Infine la Sea Watch 3 che ne contiene 438. Totale, 1.421. Con destini diversi, le tre navi virano dritte verso il nostro Paese. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug – Le Ong attaccano l’? Magari non in senso militare stretto, ma tecnicamente quello a cui stiamo per assistere nei prossimi giorni è l’ennesima ecatombe ai danni di Lampedusa, delle costene e, di conseguenza, della nostra sovranità. I numeri riportati dal Giornale sono impressionanti, e non possono essere ignorati. L’esercito delle Ong attacca l’: ecco come Tre navi, tutte Ong (scontato), tutte cariche di(pardon, “migranti”), tutte dirette verso l’: se non è un esercito o una flotta navale militare, poco ci manca. Si parte con la solita Ocean Viking che ne trasporta ben 387. Poi c’è la Geo Barents, 232 persone a bordo. Infine la Sea Watch 3 che ne contiene 438. Totale, 1.421. Con destini diversi, le tre navi virano dritte verso il nostro Paese. La ...

