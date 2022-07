Sara Benci nella polemica: cosa è successo e chi è la giornalista (Di giovedì 28 luglio 2022) Non si placano le polemiche dopo la presentazione di Paulo Dybala Suo malgrado, Sara Benci è diventata protagonista di una polemica tra tifosi e colori. Durante la presentazione di Paulo Dybala, andata in onda su Sky la giornalista non si è resa conto di alcuni cori. Si sentivano, ma non dallo studio, insulti ai colori lazial con Sara Benci che ha detto: “Mi stavo gustando un po’…anche i cori”. Peccato si trattasse di insulti nei confronti della Lazio tanto da costringere la giornalista a un post di scuse. “Non vorrei aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la Lazio”, ma quelli a favore di un giocatore che fa sognare i tifosi. Che questi siano della Roma, della Lazio, dell’Inter, della Juve, del Milan, del ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Non si placano le polemiche dopo la presentazione di Paulo Dybala Suo malgrado,è diventata protagonista di unatra tifosi e colori. Durante la presentazione di Paulo Dybala, andata in onda su Sky lanon si è resa conto di alcuni cori. Si sentivano, ma non dallo studio, insulti ai colori lazial conche ha detto: “Mi stavo gustando un po’…anche i cori”. Peccato si trattasse di insulti nei confronti della Lazio tanto da costringere laa un post di scuse. “Non vorrei aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la Lazio”, ma quelli a favore di un giocatore che fa sognare i tifosi. Che questi siano della Roma, della Lazio, dell’Inter, della Juve, del Milan, del ...

Andrea_82b15 : @felicissimasera @SaraSkySport24 Sara Benci annunciò Mou in diretta perché era fomentatissima. Se vede che è romanista fracica. - Gabri_Benci : RT @mbartolotta63: Quando la destra fascista e xenofoba avrà la maggioranza assoluta che nessuno venga a dare colpa all'elettore che ha vot… - LALAZIOMIA : Chi è Sara Benci, la giornalista della gaffe su Dybala che ha fatto infuriare la Lazio - Virgilio Sport - lupone47 : @manuela_orazi @SaraSkySport24 @SkySport @SkySportNews Tutta la nostra solidarietà a Sara Benci che non meritava qu… - FAP3456 : @Cartoccio_ Sai che non vuol dire niente vero? Ex giocatori sono opinionisti non GIORNALISTI. Ovvio che se hanno gi… -