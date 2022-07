Sangiovanni | ‘massacrato’ senza pietà dopo il concerto | “è stato una mer…”

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il cantanteha risposto a tono a chi lo ha criticatola sua ultima esibizione e,peli sulla lingua, ha detto quello che pensa difendendosi da chi ha affermato che la sua musica è fatta solo di “canzoncine”. Ora è scontro aperto. Ecco che cosa è successo.-Altranotizia-(fonte: Google)oggetto di aspre critiche da parte della stampa e ha risposto per le rime., lo sfogo aperto del cantanteè uno degli allievi del talent show di canale Cinque andato in onda due anni fa che ha avuto maggiore successo di pubblico. Ad Amici 2020 si è classificato al secondo posto, superato per poco dalla sua fidanzata, la bravissima ballerina Giulia Stabile. Da quando ha ...