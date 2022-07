sportli26181512 : Sanchez e gli altri: quei cinque ritardi che pesano all'Inter ben 20 milioni: Sanchez e gli altri: quei cinque rita… - Gazzetta_it : Sanchez e gli altri: quei cinque ritardi che pesano all'Inter ben 20 milioni - Claplaz : RT @wazzaCN: Per placare Juric gli comprerei Gagliardini e Sanchez @vagnati - LestYT_9 : RT @wazzaCN: Per placare Juric gli comprerei Gagliardini e Sanchez @vagnati - grafuio : RT @wazzaCN: Per placare Juric gli comprerei Gagliardini e Sanchez @vagnati -

Eurosport IT

Ci sono cinque giocatori da piazzare che in termini di monte ingaggi pesano 20 milioni di euro lordi:, Pinamonti, Lazaro, Salcedo e Agoumé. Storie diverse una dall'altra, calciatori di cui la ...Proposta che i francesi non sembrano disposti a voler esaudire, tanto cheintermediari della ...caustico Ennesimo messaggio criptico di Alexis. Il cileno ha pubblicato sui social ... Calciomercato - Ramsey, Sanchez, Arthur: gli esuberi che bloccano le operazioni in entrata delle big Inzaghi ha chiesto ai dirigenti di confermare l'attuale rosa. I nodi in casa nerazzurra: Pinamonti rifiuta la Salernitana, per lui resta l'Atalanta. Va risolta la grana Sanchez, serve un sostituto per ...Il Rossini Opera Festival apre in anteprima con le esibizioni degli alievi dell'Accademia rossiniana, ecco il programma completo delle esibizioni ...