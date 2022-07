(Di giovedì 28 luglio 2022) San. Stava tagliando alcuni alberi quando unlo hae al torace. L’infortunio sul lavoro ad undi 60 anni è avvenuto poco dopo le 10.30 di giovedì 28 luglio in un bosco, in località Galizia a SanTerme. Immediato l’rme da un uomo che stava lavorando con il 60enne. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza e il soccorso alpino, oltre il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

San Pellegrino, colpito alla schiena da un tronco: grave agricoltore Un uomo di 60 anni è rimasto schiacciato da un tronco d'albero mentre era impegnato in alcuni lavori di taglio di arbusti in un bosco in località Galizia a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergam ...San Pellegrino. Stava tagliando alcuni alberi quando un tronco lo ha colpito alla schiena e al torace. L'infortunio sul lavoro ad un agricoltore di 60 anni è avvenuto poco dopo le 10.30 di giovedì 28 ...