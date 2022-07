San Benedetto: Vavassori vince il derby con Passaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Netta affermazione del 27enne torinese sul 21enne perugino nella sfida tricolore, una vittoria che lo porta nei quarti alla "San Benedetto Tennis Cup". In serata in campo Darderi e Fonio Leggi su federtennis (Di giovedì 28 luglio 2022) Netta affermazione del 27enne torinese sul 21enne perugino nella sfida tricolore, una vittoria che lo porta nei quarti alla "SanTennis Cup". In serata in campo Darderi e Fonio

vaticannews_it : #PapainCanada, un pellegrinaggio penitenziale. Già San Giovanni Paolo Il nel 2000 aveva parlato della “purificazion… - beamessina : RT @tuquoquecutie: sogno una vacanza a San Benedetto del Tronto in uno di quegli hotel per famiglie. pensione completa e spiaggia privata.… - tuquoquecutie : sogno una vacanza a San Benedetto del Tronto in uno di quegli hotel per famiglie. pensione completa e spiaggia priv… - BeteTisinovich : RT @saqueyvolea: CHALLENGER DE SAN BENEDETTO R2 : PEDRO BOSCARDIN DIAS (BRA) A ANDREA COLLARINI (ARG) 4-6-7-6(3) RET - live_tennis : San Benedetto Challenger - 2nd Round: Andrea Vavassori beat Francesco Passaro 6-0, 6-3 -