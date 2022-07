San Bartolomeo in Galdo, al via lavori di manutenzione per barriere di sicurezza su ‘Fortorina’ (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lungo la strada statale 369 “Appulo Fortorina” a San Bartolomeo in Galdo (Bn) hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle barriere di sicurezza, in tratti saltuari compresi tra il km 7,200 ed il km 53,000. Nel dettaglio, i lavori relativi a questo primo stralcio d’intervento – del valore complessivo di un milione di euro – hanno preso il via con le attività di cantierizzazione e propedeutiche alla demolizione dei cordoli in calcestruzzo per l’installazione delle nuove barriere; l’impresa esecutrice è la ELI. Costruzioni Srl con sede in Montecorvino Pugliano (SA). L’avvio delle attività relative al secondo stralcio – del valore complessivo di un ulteriore milione di euro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lungo la strada statale 369 “Appulo Fortorina” a Sanin(Bn) hanno preso il via idistraordinaria per la sostituzione delledi, in tratti saltuari compresi tra il km 7,200 ed il km 53,000. Nel dettaglio, irelativi a questo primo stralcio d’intervento – del valore complessivo di un milione di euro – hanno preso il via con le attività di cantierizzazione e propedeutiche alla demolizione dei cordoli in calcestruzzo per l’installazione delle nuove; l’impresa esecutrice è la ELI. Costruzioni Srl con sede in Montecorvino Pugliano (SA). L’avvio delle attività relative al secondo stralcio – del valore complessivo di un ulteriore milione di euro ...

