Salvini: «Siamo europeisti e atlantisti, ma non significa non volere buoni rapporti con Putin» (Di giovedì 28 luglio 2022) «Si chiama democrazia». All’indomani del vertice del centrodestra, Matteo Salvini, ribadisce l’unità della coalizione nella definizione delle regole e chiarisce che «in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto». «Ieri – sono state le parole del leader leghista – è passata la linea del buonsenso». Salvini: «Sono un alleato affidabile» Dunque, «non la linea Meloni, la linea Salvini, la linea Berlusconi», ha sottolineato il leader del Carroccio, intervistato da Radio24, ma la linea della «democrazia: chi prende un voto in più avrà onore e onori». «Io – ha rivendicato – sono un alleato affidabile per gli italiani, per la Meloni, per Berlusconi. La Lega guida tre quarti delle regioni italiane, più affidabili di così». Così, «mentre nel centrosinistra non si è capito ancora nulla, noi Siamo già al programma». LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022) «Si chiama democrazia». All’indomani del vertice del centrodestra, Matteo, ribadisce l’unità della coalizione nella definizione delle regole e chiarisce che «in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto». «Ieri – sono state le parole del leader leghista – è passata la linea del buonsenso».: «Sono un alleato affidabile» Dunque, «non la linea Meloni, la linea, la linea Berlusconi», ha sottolineato il leader del Carroccio, intervistato da Radio24, ma la linea della «democrazia: chi prende un voto in più avrà onore e onori». «Io – ha rivendicato – sono un alleato affidabile per gli italiani, per la Meloni, per Berlusconi. La Lega guida tre quarti delle regioni italiane, più affidabili di così». Così, «mentre nel centrosinistra non si è capito ancora nulla, noigià al programma». LEGGI ...

