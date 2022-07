Salvini si dice atlantista ed europeista ma vuole “buoni rapporti con Putin”

(Di giovedì 28 luglio 2022) A sentire le dichiarazioni di Matteoe di Giorgia Meloni sorge il dubbio su come un eventuale governo di centrodestra guidato dalla leader di Fratelli d’Italia gestirà le relazioni internazionali, in particolare sulla guerra e icon la Russia. “Ribadiamo che saremo garanti, senza ambiguità, della collocazione italiana e dell’assoluto sostegno all’eroica battaglia del popolo ucraino. Posso dire che un’Italia guidata da Fratelli d’Italia e dal centrodestra sarà una Italia affidabile sui tavoli internazionali”, è la posizione di Meloni, che con ogni probabilità dovesse la coalizione ottenere la maggioranza alle elezioni diventerà presidente del Consiglio. Ma dalla Lega le parole dipresentano invece quelle “ambiguità” menzionate dall’alleata: “La politica internazionale prescinde dai governi, noi siamo europeisti ...

Agenzia_Ansa : 'Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rap… - Adnkronos : Legami Salvini-Russia: #Letta dice la sua. 'Anche #Meloni dovrebbe fare chiarezza'. - elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - ilgattoromy1 : RT @lvoir: #Conte è l'unico che ha nell'agenda lo stop alle armi. #Salvini lo dice ma la #Meloni l'ha già stoppato: 'si prosegue con le a… - Manicomitico : @ZanAlessandro Ma perché nessuno di voi ha il coraggio di presentare una denuncia formale? Sembra, c'è l'ipotesi, s… -

A differenza di quello che, il sottosegretario ai servizi segreti, Franco Gabrielli, non ha smentito le interlocuzioni tra il leader leghista e i russi " straconfermate anche dagli ...... produciamo giornalismo, non fake news" Più tardi, circa due ore e mezzo dopo, alle 11,30,... "Noi siamo con l'Occidente e con la democrazia",il leader della Lega a margine della assemblea ...Ma dalla Lega le parole di Salvini presentano invece quelle “ambiguità” menzionate dall’alleata: “La politica internazionale prescinde dai governi, noi siamo europeisti e atlantisti ma questo non ...La semplice verità è che Matteo Salvini è impresentabile per qualunque ruolo di governo: il caso dei rapporti con i russi e del possibile interesse di Mosca alla caduta dell’esecutivo di Mario Draghi ...