Salvini: «Ombre russe sulla caduta di Draghi? Fesserie. Siamo per la Nato ma vogliamo buoni rapporti con Putin» (Di giovedì 28 luglio 2022) Matteo Salvini definisce «sciocchezze» il sospetto di “Ombre russe” sulla caduta del governo Draghi ventilato oggi da La Stampa, che ha parlato dei contatti tra il funzionario dell’ambasciata in Italia Oleg Kostyukov e il suo emissario per il viaggio a Mosca Antonio Capuano. E ribadisce che l’Alleanza Atlantica non è in discussione. Ma vuole anche avere buoni rapporti con Putin. «La politica internazionale prescinde dai governi, Siamo orgogliosamente alleati ai Paesi liberi occidentali democratici. Questo non significa non voler buoni rapporti con Putin. Quindi l’Alleanza atlantica non è in discussione», dice il segretario della Lega ospite di Radio 24. «Sicuramente a ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Matteodefinisce «sciocchezze» il sospetto di “del governoventilato oggi da La Stampa, che ha parlato dei contatti tra il funzionario dell’ambasciata in Italia Oleg Kostyukov e il suo emissario per il viaggio a Mosca Antonio Capuano. E ribadisce che l’Alleanza Atlantica non è in discussione. Ma vuole anche averecon. «La politica internazionale prescinde dai governi,orgogliosamente alleati ai Paesi liberi occidentali democratici. Questo non significa non volercon. Quindi l’Alleanza atlantica non è in discussione», dice il segretario della Lega ospite di Radio 24. «Sicuramente a ...

LaStampa : Salvini: “Ombre russe sulla crisi? Noi alleati dei Paesi occidentali, ma non significa non volere anche buoni rappo… - dreamChaser1789 : RT @ferant210396: #Salvini non ha mai chiarito l’entità dei suoi rapporti con #Putin. E non lo farà neppure dopo la ricostruzione de #lasta… - vitcastagna : RT @ferant210396: #Salvini non ha mai chiarito l’entità dei suoi rapporti con #Putin. E non lo farà neppure dopo la ricostruzione de #lasta… - Ve10VeGhost : RT @ferant210396: #Salvini non ha mai chiarito l’entità dei suoi rapporti con #Putin. E non lo farà neppure dopo la ricostruzione de #lasta… - Fabio68017588 : RT @jacopo_iacoboni: Ombre russe dietro la crisi, così a fine maggio gli uomini di Putin domandarono all’emissario di Salvini: ritirate i v… -