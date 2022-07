Salvini, la Lega e i legami con la Russia: dall’incontro al Metropol di Mosca fino alle turbine per i russi, ecco i precedenti (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono passati meno di quattro anni dal 18 ottobre 2018. All’hotel Metropol di Mosca si incontravano il presidente dell’associazione Lombardia-russia Gianluca Savoini, l’avvocato Gianluca Meranda e l’ex banchiere Francesco Vannucci con altrettanti russi. Un incontro che ha portato poi all’indagine a carico dei tre italiani per corruzione internazionale nella vicenda sui presunti fondi russi alla Lega. Meno di quattro anni da quello che è stato (ed è ancora) il primo grande caso giudiziario sui rapporti tra il partito di Matteo Salvini e la Federazione di Vladimir Putin. Oggi, le rivelazioni de La Stampa sui colloqui tra il consigliere per i rapporti internazionali di Salvini, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, “importante funzionario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono passati meno di quattro anni dal 18 ottobre 2018. All’hoteldisi incontravano il presidente dell’associazione Lombardia-Gianluca Savoini, l’avvocato Gianluca Meranda e l’ex banchiere Francesco Vannucci con altrettanti. Un incontro che ha portato poi all’indagine a carico dei tre italiani per corruzione internazionale nella vicenda sui presunti fondialla. Meno di quattro anni da quello che è stato (ed è ancora) il primo grande caso giudiziario sui rapporti tra il partito di Matteoe la Federazione di Vladimir Putin. Oggi, le rivelazioni de La Stampa sui colloqui tra il consigliere per i rapporti internazionali di, Antonio Capuano, e Oleg Kostyukov, “importante funzionario ...

