Sale l’ansia per il test d’ingresso a Medicina, guida Consulcesi per prepararsi (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sale l’ansia da prestazione dei molti aspiranti studenti di Medicina che, a fatica, si stanno preparando ad affrontare i test d’ingresso all’università previsto il prossimo 6 settembre. “Mai come quest’anno si sentono preoccupati e timorosi, consci che la pandemia abbia in parte compromesso la loro formazione scolastica”, conferma Giorgio Nardone, psicoterapeuta e tra i docenti del corso ad accesso gratuito, offerto da Consulcesi, intitolato “Come arrivare preparati e in forma al test per Medicina e per le professioni sanitarie”. A peggiorare la situazione – si legge in una nota Consulcesi – l’incognita delle nuove modalità di selezione annunciate dalla ministra dell’università Maria Cristina Messa. Dal 2023, infatti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) –da prestazione dei molti aspiranti studenti diche, a fatica, si stanno preparando ad affrontare iall’università previsto il prossimo 6 settembre. “Mai come quest’anno si sentono preoccupati e timorosi, consci che la pandemia abbia in parte compromesso la loro formazione scolastica”, conferma Giorgio Nardone, psicoterapeuta e tra i docenti del corso ad accesso gratuito, offerto da, intitolato “Come arrivare preparati e in forma alpere per le professioni sanitarie”. A peggiorare la situazione – si legge in una nota– l’incognita delle nuove modalità di selezione annunciate dalla ministra dell’università Maria Cristina Messa. Dal 2023, infatti, ...

LocalPage3 : Sale l'ansia per il test d'ingresso a Medicina, guida Consulcesi per prepararsi - Alice_L08 : Io ammiro chi posta le proprie foto qui su tw raga io ho una vergogna tremenda a mostrarmi, per condividere il mio… - italiaserait : Sale l’ansia per il test d’ingresso a Medicina, guida Consulcesi per prepararsi - i94louist : @inlovewithLTx SCUSA SCUSA MI SALE L'ANSIA JFJEJE - rakyhARTness : @LadyLokiHiddles Troppe ???? e l'ansia mi sale ancora di più perché l'app mi dice che ho sprecato 4 mesi per vedere t… -