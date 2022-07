Sale giochi e sale scommesse, come si può entrare dal 1 aprile? Cosa cambia e novità green pass (Di giovedì 28 luglio 2022) Da venerdì 1 aprile con il decreto riaperture vengono a cadere alcune restrizioni imposte negli scorsi mesi per fronteggiare l’emergenza Covid, alcune novità riguardano anche sale giochi e sale scommesse. A questo proposito, tra le tante novità ci sono quelle legate al green pass rafforzato o base, che in diversi settori non sarà più richiesto, prima della sua eliminazione quasi totale dall’1 maggio. Andiamo a scoprire Cosa cambia e come si può entrare in queste attività commerciali. TUTTE LE NOVITA’ DALL’1 aprile sale giochi e sale ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Da venerdì 1con il decreto riaperture vengono a cadere alcune restrizioni imposte negli scorsi mesi per fronteggiare l’emergenza Covid, alcuneriguardano anche. A questo proposito, tra le tanteci sono quelle legate alrafforzato o base, che in diversi settori non sarà più richiesto, prima della sua eliminazione quasi totale dall’1 maggio. Andiamo a scopriresi puòin queste attività commerciali. TUTTE LE NOVITA’ DALL’1...

PressGiochi : ADM, Ischia: eseguiti controlli nelle sale giochi dell’isola: - DragonAnahuac : RT @ParcoColosseo: Le due sale del #BabyPitStop sono arredate con comode poltrone, lavabo, fasciatoi e spazio giochi per mettere a loro agi… - RoccoTerlizzi : RT @ParcoColosseo: Le due sale del #BabyPitStop sono arredate con comode poltrone, lavabo, fasciatoi e spazio giochi per mettere a loro agi… - ParcoColosseo : Le due sale del #BabyPitStop sono arredate con comode poltrone, lavabo, fasciatoi e spazio giochi per mettere a lor… - saizensen_EN : RT @GoNagaiWorld: Il nuovo gioco dello sviluppatore di Umihara Kawase, MilkChan, arriva nelle sale giochi giapponesi a luglio #Arcade #Milk… -