Rugby femminile | le convocate dell’Italia per il raduno in vista del doppio Test Match con la Francia

In vista della Coppa del Mondo di Rugby femminile, in programma in Nuova Zelanda dall'8 ottobre al 12 novembre, la Nazionale italiana giocherà, dopo quello disputato il 24 luglio in Canada e vinto per 34-24 dalla Nazionale padrona di casa, altri due Test Match, entrambi contro la Francia. A meno di un mese dalla prima sfida, da giocare in trasferta, sabato 3 settembre, allo Stade des Arboras di Nizza con inizio alle ore 18.00, e col secondo incontro da disputare in casa, venerdì 9 settembre, con sede da definire, con inizio alle ore 18.00, l'Italia terrà il terzo raduno estivo, alla Cittadella del Rugby di Parma, dal 5 al 7 agosto. Andrea Di Giandomenico ha diramato la lista delle 30 atlete convocate: rispetto alle 26 azzurre in ...

