Roma-Wijnaldum, ci siamo: trattativa in chiusura (Di giovedì 28 luglio 2022) La Roma dei Friedkin sembra inarrestabile. Perché dopo il colpo Dybala, Tiago Pinto – l’uomo del calciomercato giallorosso – è a una passo da un altro rinforzo che avvicinerebbe di molto il livello della rosa di Mourinho a quello delle prime della classe. I contatti con il Paris Saint-Germain per Georginio Wijnaldum proseguono ininterrottamente e l’obiettivo è quello di chiudere tra il weekend e i primissimi giorni di agosto ma, se tutto dovesse andare nel verso giusto, non è escluso che la fumata bianca possa arrivare anche prima. L’incontro ANSA Georginio Wijnaldum con la maglia della nazionale olandese Nel pomeriggio è in programma un incontro tra la dirigenza della Roma e quella del PSG per mettere a punto gli ultimi dettagli dell’affare: alla fine la formula giusta sembra essere quella del prestito ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Ladei Friedkin sembra inarrestabile. Perché dopo il colpo Dybala, Tiago Pinto – l’uomo del calciomercato giallorosso – è a una passo da un altro rinforzo che avvicinerebbe di molto il livello della rosa di Mourinho a quello delle prime della classe. I contatti con il Paris Saint-Germain per Georginioproseguono ininterrottamente e l’obiettivo è quello di chiudere tra il weekend e i primissimi giorni di agosto ma, se tutto dovesse andare nel verso giusto, non è escluso che la fumata bianca possa arrivare anche prima. L’incontro ANSA Georginiocon la maglia della nazionale olandese Nel pomeriggio è in programma un incontro tra la dirigenza dellae quella del PSG per mettere a punto gli ultimi dettagli dell’affare: alla fine la formula giusta sembra essere quella del prestito ...

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma continua a spingere col @PSG_inside per arrivare a #Wijnaldum: la situazione ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: oggi nuovo contatto con il @PSG_inside per #Wijnaldum. Si cercherà un com… - Glongari : La #Roma è convinta di avere fatto passi avanti sostanziali nella rincorsa a Gini #Wijnaldum. L’apertura al sacrifi… - daniyungblud1 : RT @marcoconterio: ?????? #Roma e #PSG vicini all'intesa per Georginio Wijnaldum: prestito con obbligo di riscatto vincolato al raggiungimento… - filippoASR1927 : RT @FrancescoBalza8: Per tutti i teloavevodettisti italiani che brulicano su Twitter. La notizia di #Wijnaldum in trattativa con la Roma è… -