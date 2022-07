Roma, Uber viaggia sui taxi 3570: corse prenotabili anche con la App (Di giovedì 28 luglio 2022) Un accordo tra l'azienda californiana e la Cooperativa Radiotaxi 3570, firmato il 24 maggio scorso, avvia infatti l'integrazione delle app di Uber e del consorzio It - taxi. E così la guerra che ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Un accordo tra l'azienda californiana e la Cooperativa Radio, firmato il 24 maggio scorso, avvia infatti l'integrazione delle app die del consorzio It -. E così la guerra che ha ...

Angelo06121307 : @gia_co_mo @pablo__liberal @convivioblog Monopolio ? Uber , freenow ed alltre app. sono 10 anni che sono. Attivis… - paolamodenaa : RT @SkyTG24: Accordo tra Uber e It Taxi, al via la partnership a #Roma - TuttoSuRoma : Uber sbarca (di nuovo) a #Roma. Una app unica per auto nere e taxi - Filippo75654772 : @PaoloZoccoli @AndreaGiuricin 40.000 tassisti in tutta Italia e tutte le volte che vado a Roma devo prendere uber b… - roby267 : @Cesitanews @AndreaGiuricin No, uber lavoro con algoritmo e più sale la richiesta e più aumenta il prezzo. Roma-Fiu… -