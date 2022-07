Roma, sangue sui binari: cade sotto la motrice di un treno e muore schiacciato (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma. Una tragedia sui binari, nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio: una persona è caduta sotto la motrice di un treno in transito e sarebbe morta sul colpo, travolta dalla locomotiva che stava sopraggiungendo in prossimità di quel binario. Incidente mortale sui binari a Termini Non si hanno ancora molti particolari, ma l’incidente è risultato fatale e le operazioni di estrazione del cadavere sono ancora in corso. I motivi per cui l’uomo sia caduto e il perché si trovasse nei pressi sono ancora avvolti nell’ombra, le indagini sono appena iniziate. Leggi anche: Tragedia sulla Roma-Napoli: travolto e ucciso da un treno a 17 anni Le operazioni di estrazione in corso Dalle ore 17:31 circa, la Squadra VVF 1/A sta intervenendo presso la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022). Una tragedia sui, nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio: una persona è cadutaladi unin transito e sarebbe morta sul colpo, travolta dalla locomotiva che stava sopraggiungendo in prossimità di quelo. Incidente mortale suia Termini Non si hanno ancora molti particolari, ma l’incidente è risultato fatale e le operazioni di estrazione del cadavere sono ancora in corso. I motivi per cui l’uomo sia caduto e il perché si trovasse nei pressi sono ancora avvolti nell’ombra, le indagini sono appena iniziate. Leggi anche: Tragedia sulla-Napoli: travolto e ucciso da una 17 anni Le operazioni di estrazione in corso Dalle ore 17:31 circa, la Squadra VVF 1/A sta intervenendo presso la ...

