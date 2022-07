Roma, ricostruzione crociato Darboe: “Intervento riuscito” (Di giovedì 28 luglio 2022) La Roma ha reso note le condizioni di Ebrima Darboe, che questa mattina si è sottoposto “a un Intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’Intervento, effettuato dal professor Georg Ahlbaumer presso la Klinik Gut di Sankt Moritz, è terminato con successo“. La società ha aggiunto che, dopo un breve periodo di osservazioni presso la clinica svizzera, il centrocampista classe 2001 inizierà il periodo di riabilitazione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Laha reso note le condizioni di Ebrima, che questa mattina si è sottoposto “a unchirurgico al ginocchio destro per ladel legamentoanteriore. L’, effettuato dal professor Georg Ahlbaumer presso la Klinik Gut di Sankt Moritz, è terminato con successo“. La società ha aggiunto che, dopo un breve periodo di osservazioni presso la clinica svizzera, il centrocampista classe 2001 inizierà il periodo di riabilitazione. SportFace.

SempreAlessia : RT @claviggi: Ieri a Roma sono stati celebrati i 50 anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace. Il titolo dell’evento era “1972-2022. A 50 ann… - IPlebeo : RT @Mondadori: La ricostruzione di Canali e Volpini, basata su nuovi documenti di cui è stata consentita solo in questi ultimi anni la cons… - Xagena : LIBRO ' BACKHAUS: DIALETTICA DELLA FORMA DI VALORE ' Elementi critici per la ricostruzione della teoria marxiana de… - ComuneLAquila : #scuole: gruppo di lavoro tecnico per ricostruzione edifici in attesa di risposte. Incontro a Roma nella sede del… - TuttoSuRoma : Ricostruzione scuole, incontro a #Roma con il Ministero -