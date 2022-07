Roma è sommersa dai rifiuti: Gualtieri perde la sfida e non rispetta la promessa (Di giovedì 28 luglio 2022) Vincere la sfida era certamente impresa ardua. Nel «giorno della verità», ieri - quello che segnava la scadenza («allargata» dal palco della Festa dell'Unità di Caracalla) della parola del sindaco Roberto Gualtieri data ai Romani di restituire una città ripulita dal caos immondizia - non si sono contate per nulla sul palmo di mano le criticità persistenti in tema rifiuti, dalle zone centrali fino in periferia. Nonostante la situazione complessiva nelle strade sia apparsa, di fatto, migliorata, si rimane lontani dalla «normalità». «Non ci sono più i cumuli attorno ai cassonetti, i contenitori vengono svuotati regolarmente, a ieri sera l'altro permanevano delle criticità nei Municipi XIV e XV dove ad oggi (ieri, ndr) sono già intervenuti gli operatori anche con le "casse ragno", e in tutti i Municipi sono partite pure le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Vincere laera certamente impresa ardua. Nel «giorno della verità», ieri - quello che segnava la scadenza («allargata» dal palco della Festa dell'Unità di Caracalla) della parola del sindaco Robertodata aini di restituire una città ripulita dal caos immondizia - non si sono contate per nulla sul palmo di mano le criticità persistenti in tema, dalle zone centrali fino in periferia. Nonostante la situazione complessiva nelle strade sia apparsa, di fatto, migliorata, si rimane lontani dalla «normalità». «Non ci sono più i cumuli attorno ai cassonetti, i contenitori vengono svuotati regolarmente, a ieri sera l'altro permanevano delle criticità nei Municipi XIV e XV dove ad oggi (ieri, ndr) sono già intervenuti gli operatori anche con le "casse ragno", e in tutti i Municipi sono partite pure le ...

