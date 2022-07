Roma, dramma alla stazione Termini: cade sotto la motrice di treno in transito e muore (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma – dramma nel cuore della Capitale, dove una persona è morta questo pomeriggio alla stazione Termini di Roma dopo essere caduta sotto la motrice di un treno in transito. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 al binario 13. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e Polizia di Stato. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022)nel cuore della Capitale, dove una persona è morta questo pomeriggiodidopo essere cadutaladi unin. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 al binario 13. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e Polizia di Stato. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link

