Roma | donna muore investita da un treno alla stazione Termini

Una donna è morta questo pomeriggio alla stazione Termini di Roma, dopo essere finita sotto la motrice di un treno in transito. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 al binario 13. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e Polizia di Stato.