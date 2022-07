Roma, c’è il sì di Bailly: la mossa di Mourinho (Di giovedì 28 luglio 2022) Eric Bailly ha dato la sua disponibilità al trasferimento alla Roma. La mossa di Mourinho sarebbe stata decisiva Come riferito dal Messaggero, Eric Bailly avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento alla Roma. Per portare il difensore in giallorosso si sarebbe mosso in prima persona José Mourinho, che avrebbe strappato lui stesso il sì del ragazzo in uscita dallo United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Ericha dato la sua disponibilità al trasferimento alla. Ladisarebbe stata decisiva Come riferito dal Messaggero, Ericavrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento alla. Per portare il difensore in giallorosso si sarebbe mosso in prima persona José, che avrebbe strappato lui stesso il sì del ragazzo in uscita dallo United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

borghi_claudio : Nottate intense in quel di Roma. Si progetta il futuro e c'è quel positivo senso di 'non possiamo sbagliare'. Bene.… - LauraPausini : 21 e 22 luglio 2018. Circo Massimo di Roma Indimenticabile per me ?? Quanti di voi c'erano? - Open_gol : Bruxelles: «Non c’è un piano B, ci prepariamo allo scenario peggiore e serve solidarietà». Ma per Roma sarebbe trau… - CGILModena : RT @filleacgil: Allarme #edili romani: manca decreto di impegno contabile X risorse destinate alla tratta Venezia-Colosseo/Fori Imperiali d… - NazzarenoCosta1 : @GraziaSanta Qui c'è la chiave della miopia di questo individuo che io purtroppo ho caldeggiato a suo tempo quale c… -

Diretta/ Empoli Pafos (risultato finale 2 - 1): vittoria risicata per i toscani Destro era esploso sulla scena nella stagione a Siena; il trasferimento alla Roma sembrava potergli svoltare la carriera, ma un grave infortunio gli ha tarpato le ali sul più bello. In giallorosso ... Roma in partenza per Tel Aviv: spiccano tre assenze Roma in partenza per Tel Aviv ©LaPresseAlla partenza per Fiumicino scendono dal pullman tutti i protagonisti tra cui Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, mentre ci sono tre assenze che rappresentano un ... Agenzia ANSA Destro era esploso sulla scena nella stagione a Siena; il trasferimento allasembrava potergli svoltare la carriera, ma un grave infortunio gli ha tarpato le ali sul più bello. In giallorosso ...in partenza per Tel Aviv ©LaPresseAlla partenza per Fiumicino scendono dal pullman tutti i protagonisti tra cui Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, mentre ci sono tre assenze che rappresentano un ... Dybala: 'La Roma è una buona squadra' - Calcio