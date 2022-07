Riviera romagnola, non balneabili 30 chilometri comprese Rimini e Riccione: “Valori anomali: compresi i batteri fecali” (Di giovedì 28 luglio 2022) Trenta chilometri di costa da Goro (Ferrara) a Cattolica (Rimini) non balneabili. Valori anomali del mare in 28 acque di balneazione lungo tutta la Riviera emiliano-romagnola, apparentemente senza motivo. Una sorpresa per la Riviera che nel corso degli anni ha sempre ottenuto diverse bandiere blu. È stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a comunicare la notizia spiegando che venerdì si terrà un incontro tecnico sul tema tra Regione, Arpae, Ausl Romagna e i Comuni costieri. Lo scopo è trovare una soluzione a questa “anomalia”. Il divieto per il rischio di Valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli sforatori a mare. Qui però, data la perdurante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Trentadi costa da Goro (Ferrara) a Cattolica () nondel mare in 28 acque di balneazione lungo tutta laemiliano-, apparentemente senza motivo. Una sorpresa per lache nel corso degli anni ha sempre ottenuto diverse bandiere blu. È stato il sindaco diJamil Sadegholvaad a comunicare la notizia spiegando che venerdì si terrà un incontro tecnico sul tema tra Regione, Arpae, Ausl Romagna e i Comuni costieri. Lo scopo è trovare una soluzione a questa “a”. Il divieto per il rischio difuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli sforatori a mare. Qui però, data la perdurante ...

