Ritiro Vettel | le reazioni Hamilton | ' Un onore chiamarti amico'

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dal ragazzino prodigio che debutta in BMW Sauber, in un turno di prove libere, al dominatore di una fase tecnica, quattro mondiali Piloti consecutivi. Fino a un sogno ferrarista nel quale ha lasciato ...

Sebastiandice basta con la Formula Uno e annuncia che a fine stagione si ritirerà dal circuito. È lui ... Mentre lui dà l'addio in un video social, in bianco e nero: "Oggi annuncio il mio...Sebastianannuncia ildalla Formula Uno al termine della stagione agonistica in corso. Quattro volte campione del mondo, il 35enne pilota tedesco, attualmente alla Aston Martin, ha corso per la ...L'addio alla Formula 1 di Sebastian Vettel è seguito da un coro di saluti e ricordi, dalla Ferrari a Mick Schumacher, fino alle parole intense di Lewis Hamilton ...Sebastian Vettel ha annunciato oggi tramite il suo profilo Social il ritiro dalla massima serie delle quattro ruote, la F1.