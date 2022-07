Rissa furibonda fra l'allenatore del Torino Juric e il direttore tecnico (Di giovedì 28 luglio 2022) furibonda Rissa in casa Torino fra il tecnico Ivan Juric e direttore tecnico, Davide Vagnati. Nel parcheggio dell'hotel di Waidring, in Austria, dove la squadra è in ritiro, i due si sono affrontati ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022)in casafra ilIvan, Davide Vagnati. Nel parcheggio dell'hotel di Waidring, in Austria, dove la squadra è in ritiro, i due si sono affrontati ...

Kalina4Kalina : RT @calsciomercato: ????Furibonda lite tra il ds del Torino Davide Vagnati e il tecnico Ivan Juric. Uno scontro che stava per degenerare in… - ProfgioGa : RT @Eurosport_IT: 'Quando si litiga si dicono frasi che non si pensano' ???? ?? Il DS granata Vagnati cerca di ricomporre in serata: https:… - ClaudioAgos : RT @Virus1979C: Non è direttamente collegato alla politica ma è esemplificativo, non so se seguite il calcio, riassunto, oggi tra l'allenat… - Virus1979C : Non è direttamente collegato alla politica ma è esemplificativo, non so se seguite il calcio, riassunto, oggi tra l… - darioderrico : RT @Eurosport_IT: 'Quando si litiga si dicono frasi che non si pensano' ???? ?? Il DS granata Vagnati cerca di ricomporre in serata: https:… -