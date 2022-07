Renzi e Letta si infilzano a vicenda. La mossa del Pd che scatena il caos (Di giovedì 28 luglio 2022) Da solo ma anche in gruppo. A patto che i programmi siano chiari. Matteo Renzi replica senza peli sulla lingua ad Enrico Letta, che ieri ha smentito di aver posto un voto sulla presenza di Italia Viva nella coalizione di centro sinistra. "Il Pd in queste settimane diceva 'Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo', evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea. Dopodiché - chiarisce il leader Iv - siamo in una situazione gravissima, prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo". Il nativo di Rignano, come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, ha confessato che "Letta mi ha telefonato sabato e mi ha detto: 'quello che leggi sui giornali...', guardiamo, ci sentiremo. Se Iv dice che va da sola è perché ha la certezza di arrivare al 5%. Per noi è la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Da solo ma anche in gruppo. A patto che i programmi siano chiari. Matteoreplica senza peli sulla lingua ad Enrico, che ieri ha smentito di aver posto un voto sulla presenza di Italia Viva nella coalizione di centro sinistra. "Il Pd in queste settimane diceva 'ci fa perdere voti, non lo vogliamo', evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea. Dopodiché - chiarisce il leader Iv - siamo in una situazione gravissima, prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo". Il nativo di Rignano, come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, ha confessato che "mi ha telefonato sabato e mi ha detto: 'quello che leggi sui giornali...', guardiamo, ci sentiremo. Se Iv dice che va da sola è perché ha la certezza di arrivare al 5%. Per noi è la ...

