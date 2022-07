Reggio Emilia | abusi sugli alunni del teatro | arrestato il direttore artistico

(Di giovedì 28 luglio 2022)ildi un’associazione teatrale di. L’uomo, un reggiano di 45 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una decina di allievi, alcuni dei quali minorenni. Il gip della Procura della città ha disposto la misura cautelare in carcere. Gli accertamenti dei carabinieri sono partiti ad aprile, quando una delle giovani vittime – tutte di sesso maschile – ha deciso di denunciare dopo aver raccolto le testimonianze di altri compagni del gruppo e ex allievi. Tutti hanno raccontato di aver subito. I militari hanno raccolto le testimonianze delle vittime hanno preso in esame le chat presenti nei telefoni cellulari. Alcuni hanno denunciato, altri sono stati rintracciati e ascoltati dai carabinieri. Gli...

Maestro di teatro arrestato per abusi sessuali su 10 allievi Le vittime Il direttore artistico e coordinatore di una associazione teatrale del territorio di Reggio Emilia è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali su 10 allievi, alcuni dei quali minorenni.