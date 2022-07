Reggia di Caserta | presentata la VII edizione di ‘Un’Estate da Re’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti– La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata anche quest’anno dalla rassegna diventata l’appuntamento estivo da non perdere per tutti gli appassionati della grande musica. Torna alladidal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione delladi, il Comune die il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo. Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e ...