Raspadori verso Napoli? C’è l’accordo, la mossa del Sassuolo (Di giovedì 28 luglio 2022) Il nome di Giacomo Raspadori ha infiammato il mercato del Napoli. Nelle ultime ore le dichiarazioni del direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali avevano lasciato presagire dei margini per intavolare la trattativa. Al momento il giocatore avrebbe già trovato un accordo con il club partenopeo. Giacomo Raspadori (Getty Images) SKY – Accordo Napoli Raspadori: le ultime Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’entourage dell’attaccante classe 2000 si sarebbe accordato con il Napoli per il trasferimento del giovane talento alle pendici del Vesuvio. La società neroverde sarebbe corsa ai ripari offrendo al calciatore un rinnovo al rialzo con la promessa di cederlo l’anno prossimo. La trattativa per Raspadori sarebbe dunque arrivata ad un ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Il nome di Giacomoha infiammato il mercato del. Nelle ultime ore le dichiarazioni del direttore generale delGiovanni Carnevali avevano lasciato presagire dei margini per intavolare la trattativa. Al momento il giocatore avrebbe già trovato un accordo con il club partenopeo. Giacomo(Getty Images) SKY – Accordo: le ultime Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’entourage dell’attaccante classe 2000 si sarebbe accordato con ilper il trasferimento del giovane talento alle pendici del Vesuvio. La società neroverde sarebbe corsa ai ripari offrendo al calciatore un rinnovo al rialzo con la promessa di cederlo l’anno prossimo. La trattativa persarebbe dunque arrivata ad un ...

