Rapinò armato di pistola una prostituta | 43enne arrestato nel campo rom di Acilia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ostia – I poliziotti del X distretto Lido di Roma hanno dato esecuzione, all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma e richiesta dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino italiano di 51 anni. L’uomo è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre che al pagamento di 1200 euro di multa con l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per i reati di estorsione in concorso e truffa. Sempre gli uomini del X distretto Lido di Roma hanno dato esecuzione ad un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, nei confronti di un cittadino nato a Milano di 43 anni. L’uomo, rintracciato all’interno di unrom nella zona di, nel 2015 poiché gravemente indiziato di una violenta rapina con l’utilizzo di unanei ...