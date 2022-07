Rally del BTp e minor crescita, rischio 20 miliardi in meno per la manovra (Di giovedì 28 luglio 2022) L’effetto combinato riduce gli spazi fiscali 2023. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio la spesa per interessi sarà «più consistente» di quanto stimato nel Def Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 28 luglio 2022) L’effetto combinato riduce gli spazi fiscali 2023. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio la spesa per interessi sarà «più consistente» di quanto stimato nel Def

