Rallentamenti e lamentele | è caos per evitare le telefonate moleste

Cronache Maceratesi

Scrutatori e presidenti di seggio non ancora pagati. Si alza il coro di, soprattutto fra chi, in quella giornata di follia, ha compiuto fino in fondo il proprio ...stati dei...Diverso il discorso web, alcuni hanno lamentatonei caricamenti e l'impossibilità di accedere ai post dei contatti o delle pagine che seguono. Al momento l'azienda non ha comunicato ... Direzione mare, in superstrada un weekend di code e rallentamenti Continuano i disagi per gli utenti Instagram, il social di proprietà di Meta dà problemi da ieri sera e continuano a giungere segnalazioni.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...