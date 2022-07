Raiuno | trattativa in corso | “Stanno facendo di tutto per convincerlo” | ritorno clamoroso dopo 12 anni

(Di giovedì 28 luglio 2022)più di una decina d’di assenza dacon uno showsuo, sembra essere vicino alla rete uno dei più grandi. Ecco di chi si tratta Rai1 (Youtube)I palinsesti Rai presentati il 28 giugno hanno reso concrete molte delle voci che si rincorrevano, da tempo, in merito alla stagione televisiva 2022/2023. In primis, si è dimostrata vera la voce che dava Detto Fatto, il programma di Rai2 con Bianca Guaccero, verso la sua definitiva chiusura. Dall’altro lato, hanno confermato l’arrivo in Rai di nomi davvero importanti, come quello di Alessia Marcuzzi. Nelle ultime ore, però, sembra cheabbia dei conti ancora in sospeso. In particolare, si parla di un grandissimo e attesissimo: lo showman manca con uno spettacolosuo da ben dodici ...

Lettera Emme

Alex Belli ha escluso la partecipazione al programma tv di, Tale e Quale Show , ed è tornato a parlare del Grande Fratello Vip durante un'intervista ...ho mai avviato nessun tipo di......Pamela Prati sarebbe stata inavanzata con la produzione del reality. Ora però si è aperto un nuovo scenario per lei visto che si parla di una partecipazione nel programma di. C'è l'... Inchiostro contro piombo: in due fiction l'epopea del quotidiano antimafia “L'Ora” Intanto al Friuli sbarca il Chelsea. Un po' più di tempo per la serie C, Triestina e Pordenone pronto a trasferirsi a Fontanafredda ...La squadra di Mourinho è partita in direzione Tel Aviv, in Israele. Sabato ad Haifa è in programma l'amichevole contro il Tottenham di Conte. Tra i convocati per la sfida contro gli Spurs manca Carles ...