Rai approva il Piano Immobiliare. La sede di Viale Mazzini non sarà venduta

VigilanzaT : Il CdA Rai ha approvato il Piano Immobiliare 'all'unanimità dei presenti'. Assente Igor De Biasio (Lega) per evitar… - RaiScuola : Sono le prime ore del #25luglio 1943 quando il Gran Consiglio del Fascismo approva l'esautorazione di Benito… -

Cultura in collaborazione con il Ministero della Cultura, ha realizzato dei documentari documentari per raccontare la bellezza di ciascuno dei 58 siti del Patrimonio Mondiale dell'Unesco presenti ...... lui uno dei capisaldi della Tv italiana, al timone di programmi come Mixer ,Storia , lei ... Presto però un problema si presenta: il padre di Matilde nonla relazione perché lei ha solo 20 ...Il Consiglio di Amministrazione della Rai riunitosi oggi nella sede di viale Mazzini, sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha approvato all’unanimità dei presenti il Piano Immobiliare presentato da ...Tutte le informazioni per seguire la Serie C in diretta tv e streaming nella stagione 22/23: diritti e programmazione per l'annata.