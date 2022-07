Queste foto dei leader della Nato a un’esposizione d’arte «blasfema» sono false (Di giovedì 28 luglio 2022) Il 5 luglio 2022 sono state pubblicate su Facebook cinque foto che mostrano i leader di vari Paesi dell’alleanza atlantica Nato di fronte a delle opere che rappresentano teschi e figure sacre coperte da maschere antigas. Gli scatti sono accompagnati da un commento, scritto dall’autrice del post, che recita: «Questa è “l’esposizione d’arte” di carattere davvero blasfemo presentata alla convention Nato di Madrid. A voi lascio ogni valutazione e commento. (Nella foto sono presenti Macron, Johnson, Trudeau ed altri…) La simbologia delle foto lascia pochi dubbi». Si tratta di una serie di immagini modificate digitalmente, che veicolano un contenuto falso. Andiamo con ordine. Nelle foto originali, ... Leggi su facta.news (Di giovedì 28 luglio 2022) Il 5 luglio 2022state pubblicate su Facebook cinqueche mostrano idi vari Paesi dell’alleanza atlanticadi fronte a delle opere che rappresentano teschi e figure sacre coperte da maschere antigas. Gli scattiaccompagnati da un commento, scritto dall’autrice del post, che recita: «Questa è “l’esposizione” di carattere davvero blasfemo presentata alla conventiondi Madrid. A voi lascio ogni valutazione e commento. (Nellapresenti Macron, Johnson, Trudeau ed altri…) La simbologia dellelascia pochi dubbi». Si tratta di una serie di immagini modificate digitalmente, che veicolano un contenuto falso. Andiamo con ordine. Nelleoriginali, ...

