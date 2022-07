"Quello che voglio sentire da Lega e Forza Italia". Russia, Crosetto in pressing (Di giovedì 28 luglio 2022) "Ma FdI, che ha una posizione filoatlantica e a sostegno dell'Ucraina, come può sposarsi con la Lega?": Concita De Gregorio ha posto questa domanda a Guido Crosetto a In Onda su La7. L'imprenditore ed ex coordinatore nazionale del partito di Giorgia Meloni ha risposto: "Lei come al solito ha premuto molto sull'acceleratore. Un conto è la politica, un conto le istituzioni. Non è pensabile che in un momento grave come questo ci sia qualcuno che tratta col nemico, all'insaputa di una parte del Paese. Anche perché è necessario nei momenti difficili che si rimanga compatti". Parlando del rapporto del Carroccio e degli azzurri con la Russia, invece, Crosetto ha detto: "Una volta erano molto vicini alla Russia, così come tutti gli altri, guardate la Merkel. Ma sono convinto che in un momento come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) "Ma FdI, che ha una posizione filoatlantica e a sostegno dell'Ucraina, come può sposarsi con la?": Concita De Gregorio ha posto questa domanda a Guidoa In Onda su La7. L'imprenditore ed ex coordinatore nazionale del partito di Giorgia Meloni ha risposto: "Lei come al solito ha premuto molto sull'acceleratore. Un conto è la politica, un conto le istituzioni. Non è pensabile che in un momento grave come questo ci sia qualcuno che tratta col nemico, all'insaputa di una parte del Paese. Anche perché è necessario nei momenti difficili che si rimanga compatti". Parlando del rapporto del Carroccio e degli azzurri con la, invece,ha detto: "Una volta erano molto vicini alla, così come tutti gli altri, guardate la Merkel. Ma sono convinto che in un momento come ...

CarloVerdelli : Mario Paciolla, un suicidio molto strano in Colombia dove lavorava per l’Onu. Dopo 2 anni di muro di gomma, i suoi… - elio_vito : Salvini è stato al governo per quasi tutta la legislatura, prima con Conte, poi con Draghi ma fa campagna elettoral… - borghi_claudio : Non si capisce perché qualche curioso soggetto sostiene che quello di cui si sta dibattendo ora alla Camera (ovvero… - Guido07261 : @Ste_Mazzu Non era Berlusconi quello che raccontava le barzellette? - sabry_vix : @Consell100 @fiammiferaia49 @ElisabettaGall7 @GiorgiaMeloni Attacchi la Meloni, insulti me, ma sarai il tipo che da… -

Salvo Pogliese: 'Mi dimetto da sindaco di Catania' 'Dopo l'ingiusta e inaspettata sospensione del 24 gennaio, nonostante illustri costituzionalisti sostenessero con convinzione la tesi opposta, avallata anche da quello che ha sempre sancito la Corte ... Chiamamifaro, Angelica Gori e Alessandro Belotti sono fidanzati/ Debutto con 'Pasta Rossa' Attenzione a chiamarli duo, visto che preferiscono chiamarsi due: 'Io e Ale siamo il nucleo creativo ma quello che ci auguriamo è di diventare magari un quattro a un cinque sul palco, anche nei live'. Notizie.com Luca Lazzareschi filmografia Filmografia di Luca Lazzareschi elenco dei film con video recensioni trama trailer successi da oscar film inediti che hanno protagonista o comparsa ... Teverola, l’opposizione: “Che disastro di amministrazione, siamo al capolinea” la domanda posta da Fattore e condivisa da Buonpane, se anche non esplicitata, lascia immaginare che nelle intenzioni della maggioranza ci fosse probabilmente quella di far approvare altri tipi di ... 'Dopo l'ingiusta e inaspettata sospensione del 24 gennaio, nonostante illustri costituzionalisti sostenessero con convinzione la tesi opposta, avallata anche daha sempre sancito la Corte ...Attenzione a chiamarli duo, vistopreferiscono chiamarsi due: 'Io e Ale siamo il nucleo creativo maci auguriamo è di diventare magari un quattro a un cinque sul palco, anche nei live'. Elezioni, svelato palinsesto estivo: tutto quello che serve sapere Filmografia di Luca Lazzareschi elenco dei film con video recensioni trama trailer successi da oscar film inediti che hanno protagonista o comparsa ...la domanda posta da Fattore e condivisa da Buonpane, se anche non esplicitata, lascia immaginare che nelle intenzioni della maggioranza ci fosse probabilmente quella di far approvare altri tipi di ...