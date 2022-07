“Quello che devono dire su Russia e Cina". Crosetto inchioda Lega e Forza Italia (Di giovedì 28 luglio 2022) “Giorgia Meloni cristallina. Gli altri da che parte stanno?”. Guido Crosetto, imprenditore e tra i fondatori di Fratelli d'Italia, in colLegamento con In Onda, il talk politico di LA7, giovedì 28 luglio, sgombera il campo da ogni ambiguità dopo l'articolo di Jacopo Iacoboni su colloqui segreti a fine maggio tra la Lega e il funzionario dell'ambasciata russa Kostyukov sulla possibile caduta del governo Draghi. Ombre che si allungano sulla campagna elettorale. L'ex deputato parte da un presupposto: “Non è pensabile che quando c'è una guerra qualcuno tratta con il nemico all'insaputa di una parte del Paese. Oltre la politica, ci deve essere il rispetto dello Stato, delle istituzioni e dei ruoli. Quando c'è una guerra tratta solo il ministero degli Esteri, il governo con atti ufficiali e attraverso il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) “Giorgia Meloni cristallina. Gli altri da che parte stanno?”. Guido, imprenditore e tra i fondatori di Fratelli d', in colmento con In Onda, il talk politico di LA7, giovedì 28 luglio, sgombera il campo da ogni ambiguità dopo l'articolo di Jacopo Iacoboni su colloqui segreti a fine maggio tra lae il funzionario dell'ambasciata russa Kostyukov sulla possibile caduta del governo Draghi. Ombre che si allungano sulla campagna elettorale. L'ex deputato parte da un presupposto: “Non è pensabile che quando c'è una guerra qualcuno tratta con il nemico all'insaputa di una parte del Paese. Oltre la politica, ci deve essere il rispetto dello Stato, delle istituzioni e dei ruoli. Quando c'è una guerra tratta solo il ministero degli Esteri, il governo con atti ufficiali e attraverso il ...

