Quando diventa effettiva l'iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni per non ricevere chiamate (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella giornata di ieri 27 luglio, più di 200.000 italiani hanno effettuato l'iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni per non ricevere più le chiamate degli operatori di telemarketing sul loro numero di cellulare e smartphone. Il numero è importante, considerando anche la serie di problemi tecnici che ha interessato la fase di registrazione al portale nelle prime 24 ore di attivazione del servizio. Ora, a ragione, ci si chiede entro Quando non si verrà più disturbati dalle chiamate degli operatori e dunque è più che necessario chiarire la questione dei tempi. Stop alle chiamate entro Quando? Secondo quanto riferito dal team social del servizio, l'iscrizione al ...

