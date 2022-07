Putin | unire i puntini Cosa vuole davvero la Russia a Roma

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 luglio 2022) I rapporti tra consiglieri e addetti d’ambasciata, personalità del mondo politico e del sottobosco del potere non sono una novità: la raccolta di informazioni su quel che si muove nel Paese dove si svolge il proprio incarico serve a orientarsi meglio sia come rappresentanza diplomatica sia come governo, e alla politica nazionale e ai funzionari scambi di vedute con rappresentanti stranieri sono utili per la stessa ragione. Vi sono però limiti ovvi, da non valicare, altrimenti si tratta d’altro. Non è nemmeno uno scandalo che vi siano rapporti, formali o informali, tra ambasciate e partiti d’opposizione, anche qui per la stessa ragione di cui sopra, e con le stesse limitazioni. Immaginiamo però per un attimo che l’ambasciata italiana a Mosca paghi un viaggio aereo a Ilya Yashin, esponente dell’opposizione russa attualmente agli arresti, per recarsi a, e proviamo a ...