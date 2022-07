Può capitare che talvolta si provi, seppure in buona fede, a spegnere il fuoco versando su di esso benzina (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella giornata di mercoledì è arrivata da oltreoceano la notizia che si attendeva ormai da giorni: la Fed, l’istituto centrale di emissione degli Usa, ha alzato il tasso di interesse del dollaro di un ulteriore 0,75%. Ciò significa che, al momento, chi prende in prestito il biglietto verde deve sapere che il costo di tale operazione in ragione d’anno è di un minimo teorico del 2,5 %. Il Presidente di quell’istituto ha precisato che tale provvedimento si è reso necessario perché l’inflazione in quel paese, in linea con quanto stá accadendo nel resto del mondo, è ormai arrivata a un livello non sostenibile per un sistema economico provato in modo particolare dalla pandemia e dagli eventi bellici in corso nell’Europa dell’est. Qualcosa del genere era stata messa in atto alcuni giorni or sono dalla Bce e la Presidente La Garde aveva commentato i presupposti che avevano indotto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella giornata di mercoledì è arrivata da oltreoceano la notizia che si attendeva ormai da giorni: la Fed, l’istituto centrale di emissione degli Usa, ha alzato il tasso di interesse del dollaro di un ulteriore 0,75%. Ciò significa che, al momento, chi prende in prestito il biglietto verde deve sapere che il costo di tale operazione in ragione d’anno è di un minimo teorico del 2,5 %. Il Presidente di quell’istituto ha precisato che tale provvedimento si è reso necessario perché l’inflazione in quel paese, in linea con quanto stá accadendo nel resto del mondo, è ormai arrivata a un livello non sostenibile per un sistema economico provato in modo particolare dalla pandemia e dagli eventi bellici in corso nell’Europa dell’est. Qualcosa del genere era stata messa in atto alcuni giorni or sono dalla Bce e la Presidente La Garde aveva commentato i presupposti che avevano indotto ...

