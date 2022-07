Punture di zanzara: perché provocano prurito? Ecco come proteggersi (Di giovedì 28 luglio 2022) Le zanzare sono tra i peggiori nemici della nostra pelle. Ogni estate diamo vita a vere e proprie battaglie contro questi insetti che silenziosamente si posano su di noi e, dopo averci punto, ci lasciano delle bollicine che provocano un fastidiosissimo prurito.perché le Punture di zanzara provocano prurito?Le zanzare che pungono creando spiacevoli reazioni sulla nostra pelle sono solo le femmine. Al posto della bocca hanno un lungo pungiglione con cui bucano la pelle per prelevare sangue dai capillari. Prima si tirare su il sangue iniettano la loro saliva che ha un effetto anticoagulante. In nostro corpo rilascia istamina, un agente antinfiammatorio che provoca il prurito che percepiamo quando siamo punti da questi insetti. Quali sono i rimedi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Le zanzare sono tra i peggiori nemici della nostra pelle. Ogni estate diamo vita a vere e proprie battaglie contro questi insetti che silenziosamente si posano su di noi e, dopo averci punto, ci lasciano delle bollicine cheun fastidiosissimoledi?Le zanzare che pungono creando spiacevoli reazioni sulla nostra pelle sono solo le femmine. Al posto della bocca hanno un lungo pungiglione con cui bucano la pelle per prelevare sangue dai capillari. Prima si tirare su il sangue iniettano la loro saliva che ha un effetto anticoagulante. In nostro corpo rilascia istamina, un agente antinfiammatorio che provoca ilche percepiamo quando siamo punti da questi insetti. Quali sono i rimedi ...

