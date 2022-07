Prove di leadership. Come Meloni ha affrontato la prima bomba (Di giovedì 28 luglio 2022) Offre garanzie sulle ombre russe e Salvini non si ribella, ma il gioco durerà a lungo? Per ora, con tutti i limiti, le opacità e le solite pessime ricette, il centrodestra ha già la parvenza di una coalizione Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 luglio 2022) Offre garanzie sulle ombre russe e Salvini non si ribella, ma il gioco durerà a lungo? Per ora, con tutti i limiti, le opacità e le solite pessime ricette, il centrodestra ha già la parvenza di una coalizione

infoitinterno : Prove di leadership. Come Meloni ha affrontato la prima bomba (di A - HuffPostItalia : Prove di leadership. Come Meloni ha affrontato la prima bomba - oslaz : Elezioni politiche, prove di leadership e assestamenti al centro - sole24ore : Dalla partita per la leadership nel centrodestra alle prove di intesa del Pd, le alleanze in vista del voto… - sole24ore : Dalla partita per la leadership nel centrodestra alle prove di intesa del Pd, le alleanze in vista del voto… -