Promette un'assunzione in cambio di 200mila euro, arrestato (Di giovedì 28 luglio 2022) Millantando amicizie in una nota azienda ha promesso a un collega di far assumere suo figlio dietro corresponsione di somme di denaro necessarie per "sistemare" la documentazione". Così, nel giro di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Millantando amicizie in una nota azienda ha promesso a un collega di far assumere suo figlio dietro corresponsione di somme di denaro necessarie per "sistemare" la documentazione". Così, nel giro di ...

Trmtv : Massafra, promette assunzione in cambio di 200mila euro: arrestato - Telebari : Promette assunzione in cambio di 200mila euro: arrestato. Beffata coppia che voleva sistemare il figlio - #Bari… - ragusaoggi : Promette l’assunzione del figlio in cambio di 200mila euro, arrestato per truffa nel Tarantino - stefanopensa : @cecchignola71 @udogumpel il suo è il tipico discorso italiano. sempre colpa di altri. mai un'assunzione di respons… - davidegammone : RT @DiFrancoAtos: ??Su @repubblica Bari, il ritorno dei #talenti dopo l'investimento di @Atos e altri colossi hi-tech nel meridione. La nuov… -