"Pressioni dalla Russia? Sono fake news": Salvini smonta la ricostruzione de La Stampa (Di giovedì 28 luglio 2022) Secondo il quotidiano La Stampa, Matteo Salvini avrebbe ricevuto delle Pressioni dai russi per far cadere il governo Draghi. Ma il leader della lega smentisce categoricamente Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Secondo il quotidiano La, Matteoavrebbe ricevuto delledai russi per far cadere il governo Draghi. Ma il leader della lega smentisce categoricamente

VladimirDicost : Chiesta da parte del #partitodemocratico e di #ItaliaViva un'informativa urgente circa presunte pressioni da parte… - carmenthesister : @AvvMarinaLenti @MadonnaRossella @borghi_claudio Situazione più complessa, in realtà. Quello era il movente delle p… - carloleccardi : @AntonioCorsa Il problema è che Paolo le pressioni non le regge....male male per lui...e si vede dalla faccia - fabriziop1966 : @MT_Meli_ Il vento cambia Per uscire dalla crisi del 29 negli Stati Uniti separarono banche d'affari e commerciali,… - mirai_rakko : @sunnysonepiece @wingsofaboy diciamo che oda non mai fin da subito creato degli innamoramenti evidenti tra i pg pri… -