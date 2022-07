daniele19921 : @piaiamarco Per le Anime Sante del Purgatorio,per pace nella mia famiglia e nel mio Coro,per la fine della dittatur… -

anteprima24.it

Il dolore per la morte del nipote Era successo già con le accorate richieste diper il ... Il miracolo, almeno quello della, non è avvenuto, il bimbo è deceduto una settimana prima ...Desideriamo camminare insieme a Lei e andare nei luoghi di dolore per offrire lache ... Sia certo, Santo Padre, delle nostre continueper Lei e per il ministero di Sommo Pastore ... Preghiere di guarigione e liberazione, il 28 agosto esorcisti con i Carismatici nel Cilento Il bagno di folla ad Edmonton, dove per la prima messa in Canada il Papa è stato accolto al Commonwealth Stadium da 50mila persone, salutate con un lungo giro in papamobile sulla quale per lunghi trat ..."Tutti noi abbiamo bisogno della guarigione di Gesù, medico delle anime e dei corpi". Ne è convinto il Papa, che anche dal Lac Ste. Anne, ieri pomeriggio, ha fatto riferimento alla storia del Canada e ...