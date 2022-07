Pozzuoli | Manzoni nomina la giunta | Filippo Monaco vicensindaco

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il sindaco di, Luigi, hato lache lo affiancherà durante il mandato amministrativo 2022-2027. Unapolitica, espressione dei partiti e dei movimenti che hanno portato la coalizione a vincere il ballottaggio con il 51,8 per cento dei voti. Queste le deleghe.– Vicesindaco – Turismo – Cultura e valorizzazione del Patrimonio Artistico, Archeologico e Culturale della città – Sport Giacomo Bandiera – Governo del Territorio – Pianificazione e Riqualificazione urbana – Mobilità; Alba Lasorella – Ambiente e Sviluppo Sostenibile; Immacolata Zazzaro – Attività produttive – Commercio – Sviluppo Economico Vittorio Festa – Pubblica Istruzione – Innovazione digitale – Politiche cimiteriali – Servizi demografici; Antonio Buonaiuto – ...

Il sindaco di, Luigi, ha firmato un'ordinanza che prevede il divieto di balneazione dopo i prelievi effettuati dall'Arpac. E' vietato fare il bagno in un tratto di mare lungo 899 metri che va dall'...Il sindaco diLuigiha disposto l'apertura di un nuovo parcheggio a sosta libera ad Arco Felice. Gli stalli sono stati realizzati nelle aree scoperte di pertinenza dell'Istituto comprensivo '4 ...