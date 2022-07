Pop | antropologia | mix di generi e politica | gli alieni di Jordan Peele

IlGiunco.net

Dopo studi in sociologia escopre la fotografia come principale mezzo di espressione e ... Pasolini/ Verga' con Renato Scatà, special guest Giuseppe Marco Albano 'Corn e Patatine' - ...... e in luogo di melodie ancestrali si accorgeva di trovarsi in mano di nuovo canzoni, quelle che ...e danza, avanguardia e quadriglia, rock e world music, Taijiquan e Beatles(*), in un ... Pop corn festival del corto: ecco tutti i vincitori È morto il 18 luglio Claes Oldenburg, storico protagonista della pop art e autore di monumentali oggetti che dominano gli spazi pubblici di mezzo mondo, tra cui l’Ago, filo e nodo di Piazzale Cadorna ...