(Di giovedì 28 luglio 2022) Vediamo meglio insieme come possiamo realizzare un buonissimoche farà colpo su tutti i commensali. Oggi vi vogliamo proporre una super ricetta perchè si sa ilè qualcosa di molto facile da realizzare ma che fa immediatamente momento di condivisione, piace a tutti e possiamo accompagnarlo con mille salse. (pixabay)Non ci facciamo assolutamente problema nel modificare la ricetta perchè è proprio il bello di questo alimento possiamo mettere quello che preferiamo ma sempre buonissimo e perfetto riuscirà. Ma questa volta che cosa troviamo al suo interno? Gli ingredienti principali sono le melanzane e le patate, quindi anche un modo per far mangiare un po’ di verdura a chi proprio non ne vuole sapere. Ecco cosa ci occorre di preciso: 80 gr di parmigiano Olio extravergine d’oliva Pangrattato 350 gr di ...

Condizionata : @Felix68852709 Quando hai degli avanzi del giorno prima e ci fai il polpettone. - ilgogingia : @ayurbea Era il mangiare dell'equipaggio avanzato ieri sera! A bordo qnd fai avanzare la carne(chi può buttarla è i… - Stancabello91 : @CarmeDav @Cattleya980 Mbare ma lei vuole magnare e che ti levi dai coglioni, altro che olio di cocco. Ma poi con l… -

Cookist

Per me conta fino a quando non neuna bandiera unica: è bello per una donna essere anche ... Una donna può essere un capo d'azienda, può fare ilo portare a casa una formula di fisica, e ...Fatto sta che ci siamo sorbiti tutto ilmicidiale di tripla esterna carpiata a ... ovvero la non scelta che diventa tronista con la frase storica " Fregateneil tronista ", è rimasto ... Polpettone di melanzane: la ricetta del piatto vegetariano gustoso e filante