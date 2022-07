carlochiatti88 : RT @sruotolo1: #sindacopescatore Oggi è nu juorno buono. Dopo 12 anni dall’omicidio di #AngeloVassallo sindaco di #Pollica, la svolta nelle… - iris_versari : RT @sruotolo1: #sindacopescatore Oggi è nu juorno buono. Dopo 12 anni dall’omicidio di #AngeloVassallo sindaco di #Pollica, la svolta nelle… - illuminati_vale : RT @sruotolo1: #sindacopescatore Oggi è nu juorno buono. Dopo 12 anni dall’omicidio di #AngeloVassallo sindaco di #Pollica, la svolta nelle… - nadiatrentini2 : RT @sruotolo1: #sindacopescatore Oggi è nu juorno buono. Dopo 12 anni dall’omicidio di #AngeloVassallo sindaco di #Pollica, la svolta nelle… - Franchittone : RT @sruotolo1: #sindacopescatore Oggi è nu juorno buono. Dopo 12 anni dall’omicidio di #AngeloVassallo sindaco di #Pollica, la svolta nelle… -

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di) ucciso il 5 settembre 2010. Ci sono 9 indagati dalla Direzione distrettuale antimafia dinei confronti dei quali militari del Ros di Roma e della sezione anticrimine di ...Angelo Vassallo fu ucciso nel 2010 a colpi di arma da fuoco nella frazione di Acciaroli. Sarebbe venuto a conoscenza di un traffico di droga che avveniva nel porto ... Pollica (Salerno), nove indagati per l'omicidio del "sindaco pescatore" Voleva svelare un traffico di droga che gravitava attorno al porto turistico di Acciaroli, in provincia di Salerno, di cui era venuto a conoscenza. Per questo motivo, secondo le indagini, sarebbe stat ...Ci sono anche un colonnello dei carabinieri e un ex carabiniere tra i nove indagati dell’inchiesta della procura di Salerno sull’omicidio, avvenuto 12 anni fa, del sindaco di Pollica Angelo Vassallo: ...